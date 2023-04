Pescara-Virtus Francavilla, Zeman: “Contento? No al 100%. Si può migliorare”

"Non sono contento al 100% però va bene, abbiamo solamente qualche problema nel giocare in verticale. Dobbiamo farlo di più e sempre. - ammette Zeman - Ho a disposizione una rosa che mi da ampie possibilità di scelte. Il secondo tempo per me è da buttare, chiaramente sul 4 a 0 sono venute meno le motivazioni. Non abbiamo più fatto ciò che dovevamo. Peccato per l'ammonizione di Brosco, era in diffida e con la sua esperienza doveva evitare il giallo. Per me non è ancora il Pescara che vorrei, bisogna fare meglio a centrocampo e difesa. Però si può migliorare"