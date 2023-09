Pescara, Merola: “Zeman? Gli devo tanto, decisivo per mia permanenza. Voglio la A”

"Ho scelto Pescara perché voglio provare a vincere con questo club. Questa società merita molto di più della Lega Pro. Zeman è stato decisivo, con lui posso continuare ad apprendere e migliorare tanto. A che punto vedo la squadra in questo inizio di campionato? Sono andate molto bene, peccato per il pareggio di Perugia, arrivato nel finale. La squadra è forte, in allenamento cerchiamo di imparare tutte le giocate per riportarle in partita. Ora giocheremo contro l'Arezzo, che è un club di livello alto. Vedremo. Girone B di quest'anno, più complicato di quello C passato? Non lo so sinceramente, io posso solo dire che noi non ci siamo posti obiettivi. L'unica cosa che vogliamo è andare in campo e giocare sempre per provare a vincere".