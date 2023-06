Pescara, avanti con Zeman: si va verso la fumata bianca per il rinnovo del boemo

Zdenek Zeman ha ridato entusiasmo alla piazza di Pescara, nonostante la categoria. Con gioco e risultati il tecnico boemo ha trascinato il suo gruppo verso la semifinale playoff di Serie C, poi persa per dettagli contro il Foggia di Delio Rossi. Eliminazione, comunque a testa alta per Brosco e compagni, capaci di passare tre volte in vantaggio (tra tempi regolamentari, supplementari e rigori) nella gara di ritorno e non sfruttare concretamente la possibilità di passare il turno.