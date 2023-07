Perugia, salta Baldini per la panchina! La cessione del ‘Grifo’ è ben avviata

Altra indiscrezione in casa Perugia quella inerente al ruolo dell'allenatore! Francesco Baldini sembrava molto vicino alla panchina biancorossa ma - secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio - l'ex Vicenza e Catania tra le altre, non allenerà la società umbra. Da comprendere ancora i motivi. Si resta in attesa di aggiornamenti.