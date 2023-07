Perugia, Santopadre punta su Francesco Baldini: l’ex Catania è la prima scelta

Il Perugia quasi sicuramente parteciperà al prossimo campionato di Serie C dopo l'ammissione del Lecco in cadetteria. Francesco Baldini è il primo nome per sostituire Fabrizio Castori sulla panchina del Grifo

Il Perugia è retrocesso in Lega Pro sul campo quest'anno e con ogni probabilità non verrà ripescato in Serie B dopo l'ammissione del Lecco. La Reggina invece ha più di un piede fuori dalla categoria cadetta! In caso di mancata partecipazione alla seconda divisione italiana da parte dei calabresi, sarà il Brescia di Massimo Cellino ad usufruire di tale diritto.