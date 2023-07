Perugia, c’è il nome per la panchina: l’ex Vicenza Baldini è il preferito del ‘Grifo’

Il Perugia non conosce ancora la categoria nella quale giocherà il prossimo anno, nel frattempo Francesco Baldini è il primo nome per aggiudicarsi la panchina biancorossa

Il Perugia è retrocesso in Lega Pro sul campo quest'anno, ma potrebbe essere ripescato in Serie B. Le ultime decisioni prese dalla Covisoc vedono Lecco e Reggina escluse dal torneo cadetto e questo permetterebbe alla società del patron Santopadre di essere riammessa nella seconda divisione professionistica italiana. Se invece tra calabresi e lombardi, solo una verrà lasciata fuori dalla lista di venti squadre che parteciperanno l'anno prossimo, allora sarà solo il Brescia ad usufruire di tale diritto.

Nel frattempo la compagine biancorossa si sta muovendo sul fronte panchina, per assicurare comunque una certa progettualità al popolo del 'Grifo' che attende maggiori garanzie dal punto di vista tecnico oltre che societario. Certo di non proseguire sulla panchina umbra Fabrizio Castori dopo la stagione appena trascorsa ed il contratto appena scaduto. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato - Nicolò Schirà - il Perugia si sarebbe mosso per Francesco Baldini. L'ex allenatore del Catania è reduce da una stagione tribolata in quel di Vicenza, culminata nell'esonero dello scorso sette novembre, dopo aver raccolto solo diciassette punti in dodici partite. Seguiranno aggiornamenti sul futuro della panchina biancorossa.