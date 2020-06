Torino-Parma, Belotti: “Bellissimo tornare a giocare, sono emozionato. Adesso parlerà il campo”

La Serie A torna in campo.

Questa sera alle 19.30 la sfida dell’Olimpico tra Torino e Parma darà un nuovo inizio al campionato di massima serie italiana, a seguito del lungo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Un momento emozionante, soprattutto per coloro che torneranno a calcare il rettangolo verde, ma anche per i tifosi, costretti ad assistere alle gare dallo schermo.

Serie A, Torino-Parma: Longo si affida a Belotti, tra i ducali c’è Scozzarella. Le formazioni ufficiali

L’attaccante granata Andrea Belotti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del recupero della venticinquesima giornata, ha parlato dell’emozione della ripresa: “E’ qualcosa di bellissimo. Torniamo a fare quello che amiamo, siamo tutti emozionati e desiderosi di dimostrare il nostro valore. Ho trovato grande positività e un grande senso di appartenenza, c’è voglia di dimostrare sul campo quello che abbiamo provato in questo mese. Non servono più le parole, dobbiamo dimostrare tutto sul campo. Il mister punta su tutti, la squadra è quella che conta. Si attacca tutti e si difende tutti, non è importante il ruolo perché si vince tutti insieme”.

