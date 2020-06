Serie A, Torino-Parma: Longo si affida a Belotti, tra i ducali c’è Scozzarella. Le formazioni ufficiali

Si torna finalmente in campo.

Un nuovo fischio d’inizio per la Serie A, che ricomincia a seguito del lungo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Oggi e domani andranno in scena i recuperi della venticinquesima giornata, mentre da lunedì andrà in scena il ventisettesimo turno. Ad aprire le danze, alle 19.30 di questa sera, Torino-Parma. Di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Rincon, Meitè, Berenguer; Belotti, Zaza. All. Longo

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

