Lazio, l’ex Fiore: “Serie A, tutto può succedere. Scudetto? Juve e Inter hanno un solo vantaggio”

Tutto può succedere.

La Serie A oggi ricomincerà dopo il lungo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Al via questa sera i recuperi della venticinquesima giornata, mentre da lunedì un nuovo fischio d’inizio con il ventisettesimo turno. Un campionato rinnovato, in cui a vincere sarà chi riuscirà ad adattarsi meglio alle novità. La lotta scudetto, combattuta fin dall’inizio della stagione, sembra adesso ancora più in certa: Juventus, Inter e Lazio vogliono infatti giocarsi le rispettive carte.

Serie A, oggi si torna in campo: inaugurano Torino-Parma e Verona-Cagliari. Le probabili formazioni

Stefano Fiore, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Parma, Udinese, Lazio e Fiorentina, in un’intervista rilasciata a Radio Incontro Olympia, ha detto la sua in merito ai fattori che potranno incidere alla ripresa.

“La Serie A riparte ed è tutto da scoprire. La Coppa Italia è stata un antipasto importante per capire ciò che sarà il resto della stagione. I ritmi sono bassi e c’è poca velocità. Le qualità dei giocatori difficilmente verranno fuori, se poi aggiungiamo anche il clima non mi aspetto di vedere un grande spettacolo. La buona notizia però è che per lo meno si riprende. L’augurio è che il campionato possa finire nel migliore dei modi. La sosta è stata lunga. Tre mesi sono tanti, per i calciatori è raro. Il programma seguito a casa non ha lo stesso valore del lavoro sul campo. Ne pagheranno dazio”.



“Cinque cambi? Un vantaggio — continua Fiore — per gli allenatori, anche se in queste prime uscite i subentrati non hanno inciso granché. Dal punto di vista fisico appoggio questa scelta. La Juve non mi ha incantato, dopo aver perso due finali può concedere anche altro. La Lazio dovrà sfruttare quest’onda. Chissà i biancocelesti come torneranno in campo. Scudetto? L’Inter è ancora in corsa e può succedere di tutto. Bianconeri e nerazzurri hanno una rosa più lunga. Questo è forse l’unico vantaggio”.

VIDEO Serie A, da Atalanta-Sassuolo a Inter-Sampdoria: numeri e curiosità sulla 25a giornata