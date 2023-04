Serie B, 34ª giornata: il Palermo ospita il Benevento, big match Frosinone-SudTirol

Trentaquattresima giornata di Serie B che ha già preso il via ieri, venerdì 21 aprile, con l'anticipo tra Reggina e Brescia . Sorprendente vittoria al "Granillo" degli uomini di Gastaldello , che muovono la classifica in zona salvezza. Sette match in programma invece oggi, 22 aprile. Turno che si chiuderà domenica 23 aprile con due posticipi.

Big match della giornata è quello dello "Stirpe" tra Frosinone e SudTirol . La capolista è reduce dal pari contro il Cagliari e sente la pressione del Genoa , che dista ora solo quattro punti. Altoatesini che hanno perso due gare consecutive, riuscendo però a mantenere il quarto posto. Altra gara chiave in ottica playoff è quella tra Parma e Cagliari . Entrambe le squadra sono appaiate a quota 48 punti, rispettivamente sesto e quinto con la classifica avulsa. Una vittoria significherebbe un passo importante per le prime posizioni. Il Genoa di Gilardino sarà ospite del Cittadella , rossoblu a caccia dell'undicesimo risultato utile di fila. Granata a ridosso della zona playout, a +2 dai conterranei del Venezia . Chiudono il turno delle 14 Como-Ascoli , il derby emiliano tra Modena e Spal , e infine Perugia-Cosenza .

Alle 16:15, unica gara del secondo pomeriggio, il Palermo riceverà al "Barbera" il Benevento di Agostinelli . Rosanero che non vivono un periodo florido, reduci dalla cocente sconfitta contro il Venezia , che hanno fatto scivolare Brunori e compagni fuori dalla zona playoff. Sanniti, fanalino di coda della Serie B, non vincono dal 18 febbraio.

Due match in programma domenica. Spicca Pisa-Bari in ottica posizioni di vertice, galletti al terzo posto pronti ad agganciare il Genoa per provare a conquistare la A diretta. Toscani al settimo posto ex aequo con la Reggina, gli uomini di D'Angelo potrebbero sfruttare la sconfitta dei granata per allungare. La gara del "Romeo Anconetani", oltre a Ternana-Venezia, avranno inizio alle 16:15.