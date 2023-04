Reggina-Brescia 1-2: Gastaldello espugna il Granillo. Decisivi Mangraviti e Rodriguez

Termina 1-2 l'anticipo di Serie B tra Reggina e Brescia

Allo stadio 'Oreste Granillo' è andato di scena il match valido per la 34a giornata del campionato di Serie B, tra la Reggina di Filippo Inzaghi, ottava in classifica ed il Brescia del tecnico Alberto Gastaldello, attualmente posizionata al diciannovesimo posto in graduatoria. Sfida terminata 1-2 che valeva tantissimo, soprattutto per gli ospiti che lottano per mantenere la categoria.

Il Brescia è stato propositivo, audace, equilibrato ed intenso, al netto degli acclarati limiti strutturali, tatticamente logico e mentalmente sul pezzo al “Granillo” di Reggio Calabria nel primo tempo. All'undicesimo minuto di gioco ecco il meritato vantaggio ospite: sugli sviluppi di un angolo, una conclusione di Labojko si trasforma in un assist per Mangraviti che, da due passi, mette la sfera sotto la traversa. Dopo una prima parte di frazione remissiva ed attendista la formazione di Filippo Inzaghi ha provato ad uscire dal guscio, con maggiore spirito propositivo. Al 40’ il primo vero squillo calabrese: Menez porta palla e scarica su Strelec, destro secco che Andrenacci blocca a terra. Nel recupero è ancora occasione per gli amaranto: l’attaccante francese raccoglie al limite, mette la centro ma nessuno dei suoi compagni riesce nella deviazione vincente a due passi dalla rete. All’ultimo respiro di un interessante primo tempo la squadra di Gastaldello va vicinissima al raddoppio: contropiede fulmineo e conclusione secca di Labojko con Colombi che si rifugia in angolo!

Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi è entrata in campo con un piglio decisamente più aggressivo, mostrandosi alta e coesa. Vogliosa di comandare le operazioni, la formazione di casa ha subito prodotto due opportunità da gol al 47’: Andrenacci è stato bravissimo nel superarsi con due grandi interventi su Fabbian e Hernani. Poi il calo, nel quale è uscito nuovamente il Brescia, abile nel rallentare i ritmi del match fino al 70’. Pochi squilli fino a quel momento. Poi una piccola reazione calabrese che viene placata dal raddoppio delle “Rondinelle”: Pablo Rodríguez bravo ad insaccare sul secondo palo la torre in area di Bisoli. Dopo il secondo centro ospite, sarà assalto Reggina alla porta avversaria. Al 76’ la banda amaranto riaprirà la gara con il gol di Devid Bouah: calcio d’angolo di Canotto, il neo entrato con una torsione riesce a mandare il pallone sul secondo palo, dove Andrenacci non ci arriva. Discorso inverso al minuto 88', nel quale l'estremo difensore ospite si supera sul colpo di testa di Pierozzi.

L’attacco finale non porterà i frutti sperati per i padroni di casa, che dunque escono sconfitti dal proprio terreno di gioco al cospetto di un Brescia audace e meritevole, nonostante una classifica deficitaria. Il parziale finale sarà 1-2 dopo gli ultimi minuti caratterizzati da nervi e cartellini rossi, in particolare quelli di Emanuele Ndoj e Niccolò Pierozzi.