Parma-Udinese, D’Aversa: “Inglese è stato motlo sfortunato, adesso bisogna gestire Cornelius”

Il Parma si proietta alla sfida contro l’Udinese.

Il club ducale proverà a dimenticare la sconfitta subita all’Allianz Stadium (2-1 in favore della Juventus) e si concentra in vista del match casalingo contro l’Udinese. Il tecnico dei gialloblu, Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la sfida contro i bianconeri.

“Affronteremo una squadra completa e brava in fase difensiva, dove concedono poco. Hanno giocatori di gamba e di qualità come De Paul e Okaka, noi dovremo essere bravi a non peredere palla, in modo da non concedergli ripartenze: cercheremo di limitare i loro pregi e sfruttare i difetti. Infortunio Inglese? Lo abbiamo già patito nella gara con la Juve, dove potevamo evitare di subire quel gol. Il percorso di Roberto è chiaro: gliene succedono tante. Dispiace per il suo infortunio a livello umano, sarebbe bello domani potergli dedicare una vittoria. La società sa dal 13 novembre cosa serve. Le difficoltà sono davanti a livello numerico, ma i ragazzi hanno fatto un girone d’andata strepitoso. Formazione? Kucka è ben allenato, così come Grassi. Anche Cornelius è in buone condizioni, ma bisognerà gestirlo perchè è l’unico attaccante disponibile. Karamoh? Ci vorranno ancora due o tre settimane prima di rivederlo in campo”.

