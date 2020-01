Inter-Cagliari, Maran: “La squadra è concentrata, domani giocherà Cragno. Pjaca? Non è un mio calciatore”

Il Cagliari all’esame Inter dopo un periodo di mini-crisi (4 sconfitte di fila) chiusosi con il pari ottenuto in casa del Brescia.

I sardi saranno ospiti dei nerazzurri nel match di “San Siro” che si giocherà alle ore 12,30 di domenica, una gara che si preannuncia bollente per entrambe le compagini. Il tecnico dei rossoblu, Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida contro i nerazzurri.