Parma-Napoli, Liverani: “Sconfitta che ci può stare, lavoriamo per rendere la rosa competitiva”

Partenza con l’handicap per il Parma che cede 2-0 al Napoli all’esordio stagionale.

Serie A, Parma-Napoli 0-2: la vecchia guardia fa sorridere Gattuso, ducali impalpabili

Sconfitta alla prima di campionato per i ducali che si devono arrendere allo strapotere degli azzurri che nella ripresa prendono in mano la gara e si prendono con la forza i tre punti in palio. Le reti di Mertens e Insigne hanno permesso agli uomini di Gattuso di festeggiare questo successo, sorte avversa per Fabio Liverani che non inizia nel migliore dei modi la sua avventura in gialloblu. Il tecnico dei crociati, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la prestazione dei suoi.

“Partiamo dal presupposto che quando si perde non si può essere felici, ma pensavo che avremmo sofferto di più. Ricordiamo che affrontavamo una squadra che lavora insieme da 13-14 mesi, i calciatori sono insieme da tanto e c’è un allenatore bravo e preparato. La mia squadra mi è piaciuta molto nei primi 20-25 minuti, facendo quello che avevamo provato. Fino al gol la squadra s’era mossa con serenità. Il gol è stato un episodio, fino ad allora non ricordo parate di Sepe. Abbiamo giocato contro una squadra che lotta per i primi quattro posti. Le volontà sono alte, cercheremo di arrivare velocemente al 5 ottobre perché crea comunque delle difficoltà. La proprietà è arrivata oggi, vuole incidere. Oggi abbiamo una rosa corta e lavoriamo per renderla competitiva. Ora ci aspettano due partite, dobbiamo fare bene”.

