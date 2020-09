Parma-Napoli, Gattuso: “Abbiamo in mente un solo obiettivo. Osimhen? Un ragazzo con la testa da quarantenne”

Il Napoli riparte con una vittoria, 2-0 in casa del Parma e primo successo per gli azzurri nella nuova stagione.

Serie A, Parma-Napoli 0-2: la vecchia guardia fa sorridere Gattuso, ducali impalpabili

Il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso, ai microfoni di Dazn, si è mostrato soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi che hanno centrato i primi tre punti del nuovo corso.

“Osimhen è un valore aggiunto, ma per giocare a calcio bisogna correre perché solo con la qualità non si va da nessuna parte. Adesso sono giuste le scelte che abbiamo fatto, sapevamo che gli ultimi 35 minuti ci avrebbe potuto far fare il salto di qualità. Giocare con quattro giocatori davanti è tanta roba, mi piace tanto la qualità rispetto a quando ero calciatore ma devo anche equilibrare la squadra. Gli ultimi sette o otto minuti in molti si sono distratti, dobbiamo migliorare su questo aspetto qua perché non ci possiamo permettere di regalare nulla. Voglio vedere una squadra ben organizzata che nei momenti di difficoltà ogni compagno deve mettersi a disposizione degli altri, dobbiamo guardare partita dopo partita. Vogliamo ritornare tra i primi quattro posti, stiamo giocando un calcio anomalo e tante squadre si sono rinforzate. Osimhen? Un ragazzo che non si dimentica da dove è partito, ha perso i genitori da giovane e si è costruito da solo. Un ragazzo giovane con la testa da quarantenne, spero non cambi mai la testa. È più forte di quello che dimostra in campo”.