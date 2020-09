Parma-Napoli, Mertens elogia Osimhen: “La mia sulla sua prestazione. Mentalità giusta, Gattuso voleva vincere”

Zero a due. E’ questo il risultato maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio “Ennio Tardini”.

Una vittoria, quella conquistata dal Napoli di Gennaro Gattuso contro il Parma, centrata grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo da Dries Mertens e da Lorenzo Insigne. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A, il numero 14 azzurro ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine partenopea contro gli uomini di Fabio Liverani.

“Giocare alle 12.30 è difficile, faceva caldo e il campo non era molto buono. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, ma nella ripresa abbiamo fatto bene – ha dichiarato l’esperto esterno offensivo belga -. Osimhen ha cambiato la partita nel secondo tempo? Anche nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi. Nella ripresa il Parma era più stanco. E’ vero, Osimhen può fare la differenza. Ma anche gli altri che erano in panchina possono fare la differenza. Petagna? Ha fatto una buona preparazione. Può diventare anche lui importante”.

OBIETTIVI – “Che obiettivi ha Gattuso per questa stagione? Non abbiamo ancora parlato di obiettivi, ma il mister voleva vincere la prima. L’abbiamo fatto, dando tutto. Ci siamo allenati anche a mezzogiorno a Napoli per abituarci e non ci siamo lamentati. Questa è la mentalità che dobbiamo avere. I miei obiettivi? Ho altri obiettivi, il primo era vincere oggi e poi fare gol. Ce l’ho fatta”, ha concluso.