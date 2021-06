Parma, Maresca: “Ho rinunciato a offerte importanti, torniamo in A in due anni”

Le parole del neo allenatore del Parma ed ex Manchester City, Enzo Maresca, nel corso dell'intervista concessa a Sport Week

"Avevo altre offerte, ma ho scelto Parma. Torniamo in A in due anni. Ricordo il Parma dei miei tempi da giocatore. Per me rappresenta un grande club, per quello che è stato negli anni d'oro. Non ho dubbi che la mia idea di calcio si scontrerà con la filosofia dominante in Italia, ma credo che valga la pena provarci. Una cosa su cui proprio non c'è modo di negoziare è la mia idea di calcio. La società lo sa. Vengo a Parma per provare a vincere a modo mio. Non è presunzione ma coerenza. Ho avuto proposte anche più importanti da squadre europee che giocheranno la Champions, ma ho scelto il Parma per l'ambizione di riportarlo in A in due anni. Proveremo ad anticipare i tempi, ma voglio ricordare che il Loco Bielsa, tra i più bravi allenatori al mondo, non è salito in Premier al primo colpo, ma al secondo".