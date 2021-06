Palermo, Odjer e l’Italia nel cuore: la maglia in regalo all’ambasciata in Ghana

Il centrocampista del Palermo, Moses Odjer, ha ringraziato così l'Italia offrendo una maglia in regalo all'ambasciata in Ghana

"Volevo ringraziare pubblicamente l’ambasciatrice Daniela D’Orlandi per avermi dato l’opportunità di raccontare la mia storia, un sogno che si è coronato proprio in Italia, quello di diventare calciatore professionista. Non smetterò mai di ringraziare l’Italia, mio paese di adozione, per il futuro che ha riservato a me e a tanti miei connazionali. Un ringraziamento speciale -continua Odjer- all’ambasciata Italiana in Ghana. In Italia si gioca un calcio tra i più difficili al mondo, c’è molta tattica e molta disciplina. Non è stato facile all’inizio, è un nuovo paese ed è tutto nuovo, inoltre non capivo la lingua. La mia prima squadra è stata il Chievo, ma ho fatto solo un provino. Poi sono andato al Catania e da lì alla Salernitana".