Palermo, operazione calciomercato: Giron c’è, si puntano Ciervo e Ghisleni

Il Palermo vorrebbe arrivare al ritiro di San Gregorio Magno con la rosa al completo per iniziare al meglio la stagione

Il Palermo si prepara in vista della prossima stagione. Mister Giacomo Filippi ha in mente una precisa strategia per arrivare a inizio stagione nel migliore dei modi. L'obiettivo del tecnico rosanero è quello di completare la rosa prima di approdare al ritiro di San Gregorio Magno, intanto nelle prossime ore farà le visite mediche Giron (terzino sinistro) che firmerà un contratto biennale. Nel frattempo la dirigenza ha intavolato alcune trattative con Roma e Atalanta per cercare di investire su alcuni giovani dei due club. Per quanto riguarda il club giallorosso l'intenzione sarebbe quella di puntare sul trequartista Ciervo che però la compagine capitolina vorrebbe aggregare in prima squadra, capitolo Dea si guarda con attenzione a un altro trequartista 2001 ossia Nicola Ghisleni.