Parma, la nota del club sulla penalizzazione: “Procedimento disciplinare concluso”

Non solo la Reggina, penalizzata nelle giornata di ieri di altri quattro punti per alcune irregolarità finanziarie. Anche il Parma si è visto decurtare un punto in classifica dalla giustizia sportiva, a causa del ritardo di alcune rate IRPEF relative al mese di febbraio. Il club ducale ha scelta la via del patteggiamento, mettendo di fatto fine al procedimento discipliare. Ecco la nota degli emiliani: