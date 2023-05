Reggina, ufficiale la penalizzazione di altri 4 punti: come cambia la classifica di B

Arriva la sentenza del Tribunale Nazionale Federale per il caso Reggina: ufficializzato il -4 in classifica per gli amaranto

Arriva la seconda penalizzazione stagionale per la Reggina , dopo il -3 inflitto poco tempo fa. Nella giornata di oggi i legali del club si sono presentati davanti al Tribunale Federale per discutere il secondo deferimento, quello riguardante la scadenza dello scorso 16 marzo. L'organo incaricato del giudizio ha chiesto altri 4 punti di penalità a causa del mancato pagamento di stipendi ad alcuni tesserati e del mancato versamento delle ritenute Irpef.

" Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica".