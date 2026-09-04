Le azioni salienti del match di Coppa Italia.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
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Il Palermo ne fa 5 al Mantova e si regala il Bologna agli ottavi: il commento
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LE PAGELLE DI PALERMO-MANTOVA 5-2. Una vittoria con il brivido porta i rosanero agli ottavi di Coppa Italia
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Palermo, Strefezza: "È stato bello segnare in questo stadio, spero di farne altri. Sono al 100%? Vi dico"
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Palermo, Osti: "Buona partita contro un fortissimo Mantova. Gyasi-Ascoli? Vi racconto"
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Palermo, Inzaghi: "Non mi è piaciuto assolutamente quel black-out. Peda? Vi dico come sta"
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