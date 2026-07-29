Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole.

- Palermo
miccoli

VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti