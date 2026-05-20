Un video girato in tribuna svela chi parte per primo causando gli scontri.

Minuti concitati nel primo tempo, nervi tesi e scene di violenza e provocazioni. Nella tribuna autorità di Palermo durante la semifinale playoff va in scena la vergogna. A far partire la rissa, come si vede dalle immagini, é Vincenzo Polito, figlio del direttore sportivo del Catanzaro, che si alza di scatto dalla sua poltrona per tentare l’aggressione ad un tifoso del Palermo.

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