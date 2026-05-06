Venezia-Palermo nel segno degli ex: da Pohjanpalo a Inzaghi, passando per Ceccaroni e non solo

I rosanero hanno in organico molti ex lagunari, che hanno regalato gioie al popolo lagunare

Mediagol ⚽️ 6 maggio 2026 (modifica il 6 maggio 2026 | 11:02)

Di Nicholas Barone

Mancano 90 minuti alla fine del campionato del Palermo. Una stagione che dovrà far passare il sogno della squadra dagli spareggi promozione nonostante i ben 72 punti dopo 37 gare, che di solito avrebbero significato Serie A diretta. I rosanero sfideranno il Venezia già promosso, in una gara con poca valenza se non la speranza di agganciare il Monza per quella regola lì.

Le due compagini sono legate da intrecci clamorosi, sia in passato che negli ultimi anni, e tra i tanti fil rouge spicca il numero considerevole di ex lagunari a disposizione dell'organico di Inzaghi.

Tanti dei protagonisti delle ultime vincenti annate degli arancioneroverdi adesso sono tra i protagonisti più importanti della squadra di Viale Del Fante. A far parte della rosa che ha trionfato ai play-off pochi anni fa figurano Joronen e Pohjanpalo. I due finlandesi hanno segnato il passato recente del Venezia, diventando delle vere e proprie bandiere: per il portiere sono 79 le presenze, con la promozione da assoluto protagonista grazie a continui interventi salva risultato. Il "Doge" invece è diventato un vero e proprio simbolo, anche grazie all'iconica foto con la birra, scatenando una vera Pohjanpalo-mania in laguna. Al personaggio iconico si unisce un rendimento spaventoso: 48 gol e 12 assist in 96 gare, prima del passaggio in Sicilia per circa 5 milioni.

In quella rosa di inizio anno che nel 2024 ha guadagnato la promozione si unisce Johnsen, che però avrebbe lasciato il Veneto direzione Cremonese a gennaio. Il norvegese ha però preso parte alla promozione del 2021. Con un bilancio finale di 124 presenze, 14 reti e 20 assistenze, l'esterno ha sicuramente lasciato il segno nella sua esperienza. Chi ha fatto la storia al pari di Johnsen è Ceccaroni. Anche il difensore ha vinto i play-off nel 2021 e si è ritagliato successivamente uno spazio anche in massima divisione, in cui ha giocato con la fascia al braccio per quasi tutto il campionato. L'anno successivo la storia d'amore finirà, prima provvisoriamente al Lecce, e poi definitivamente con il passaggio in rosanero.

Chi invece non ha lasciato il segno con una promozione è Jacopo Segre, che ha giocato un solo anno al Venezia, in prestito dal Torino. Il centrocampista ha vissuto una delle peggiori stagioni degli arancioneroverdi, che hanno poi disputato un play-out perso. Proprio per il fallimento dei rosanero, poi i lagunari sono stati ripescati.

Infine, non per importanza, SuperPippoInzaghi. Il tecnico ha dato il via alla grande storia recente dei veneti, grazie alla promozione dalla Serie C con 80 punti. I veneti, l'anno successivo, sempre sotto la guida dell'ex attaccante, da neo-promossi hanno raggiunto anche i play-off, persi poi proprio con il Palermo.

La gara lega in maniera indissolubile le due squadre, che condividono tanti interpreti che hanno prima fatto sognare in Veneto e ora sperano di regalare la massima serie in Sicilia.