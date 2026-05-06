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IL CORDOGLIO

Palermo, addio a Sergio Matracia, storico medico sociale dei rosanero

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Addio allo storico medico sociale
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Si è spento all'età di 88 anni Sergio Matracia, storico medico sociale del club di via del Fante. Per oltre vent'anni, Matracia è stato al fianco del Palermo, accompagnandolo in momenti che rimangono indelebili nella storia rosanero. In ambito sanitario, il cognome Matracia va a braccetto con la storia del club: il fratello, Tonino, è stato medico del Palermo per oltre 40 anni, e l'attuale responsabile sanitario è il nipote, Roberto Matracia.

Anche il Palermo si è unito al ricordo di una figura storica come Matracia, con un messaggio sulla propria pagina X.

Il cordoglio 

"Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Matracia, storico medico sociale rosanero e zio dell'attuale responsabile sanitario Roberto Matracia"

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