Palermo, addio a Sergio Matracia, storico medico sociale dei rosanero

Si è spento all'età di 88 anni Sergio Matracia, storico medico sociale del club di via del Fante. Per oltre vent'anni, Matracia è stato al fianco del Palermo, accompagnandolo in momenti che rimangono indelebili nella storia rosanero. In ambito sanitario, il cognome Matracia va a braccetto con la storia del club: il fratello, Tonino, è stato medico del Palermo per oltre 40 anni, e l'attuale responsabile sanitario è il nipote, Roberto Matracia.