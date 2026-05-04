mediagol notizie Palermo, squalificato Gyasi: salta la trasferta al “Penzo”. Assenza anche per il Venezia

Palermo

Palermo, squalificato Gyasi: salta la trasferta al “Penzo”. Assenza anche per il Venezia

Palermo
Il Palermo perde l'esterno per squalifica nella trasferta contro il Venezia, mentre anche i lagunari hanno un’assenza offensiva.
⚽️

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni dopo l'ultimo turno di campionato: il Palermo perde Emmanuel Gyasi per squalifica. L'esterno rosanero non sarà dunque a disposizione per il match del "Penzo". Sponda avversaria, anche il Venezia dovrà fare a meno di Andrea Adorante, pure lui fermato per un turno e assente per la sfida contro i rosanero.

Leggi anche
Palermo, la mentalità vincente si costruisce ogni settimana: la chiave verso i playoff
Palermo, Johnsen si accende con lampi di classe: il “golfista” l’arma in più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA