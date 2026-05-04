Palermo, squalificato Gyasi: salta la trasferta al “Penzo”. Assenza anche per il Venezia

Il Palermo perde l'esterno per squalifica nella trasferta contro il Venezia, mentre anche i lagunari hanno un’assenza offensiva.

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni dopo l'ultimo turno di campionato: il Palermo perde Emmanuel Gyasi per squalifica. L'esterno rosanero non sarà dunque a disposizione per il match del "Penzo". Sponda avversaria, anche il Venezia dovrà fare a meno di Andrea Adorante, pure lui fermato per un turno e assente per la sfida contro i rosanero.