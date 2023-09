Venezia-Palermo, Gds: “Gabbia Corini per Pohjanpalo. Con Lucioni e Ceccaroni…”

Joel Pohjanpalo è certamente il pericolo numero uno, ma non certo il solo, per il Palermo di Corini che si appresta ad affrontare il Venezia di Vanoli al Penzo nella settima giornata del campionato di Serie B. Secondo nella classifica dei bomber del torneo cadetto nella stagione precedente, l'attaccante finlandese sta evolvendosi sul piano tattico e della compartecipazione allo sviluppo della manovra offensiva, pur non smarrendo la sua efficacia in fase di finalizzazione. Già due le reti di Pohjanpalo in questo avvio di torneo cadetto, riuscire ad arginare l'incedere del bomber della formazione lagunare sarà priorità assoluta per la retroguardia del Palermo in questa complicata trasferta in laguna. Tuttavia, come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, la solidità difensiva è stato un vero e proprio marchio di fabbrica della compagine rosanero capace di totalizzare dieci punti in cinque partite giocate in questo campionato di Serie B 2023-2024. Molto interessante il duello tra il leader tecnico e carismatico della retroguardia di Corini, Fabio Lucioni, ed il forte attaccante finlandese. Nel campionato scorso l'ex Frosinone si è imposto in entrambi i confronti contro la formazione veneta, firmando anche un gol nel blitz esterno dei ciociari al Penzo il 14 ottobre 2022. L'avvento successivo di Vanoli in luogo di Javorcic sulla panchina del Venezia giovò non poco a Pohjanpalo, che ha esaltato e sue caratteristiche nel calcio dell'ex tecnico dello Spartak Mosca chiudendo la stagione con ben ventuno gol all'attivo e la conquista dell'accesso ai playoff. Da Pierini a Johnsen, oltre a Gytkjaer e Cheryshev, la batteria dei calciatori offensivi a disposizione di Vanoli, al netto della punta di diamante finlandese, è di tutto rispetto. Il noto quotidiano regionale sottolinea come il Palermo abbia lavorato in settimana per creare una sorta di gabbia che limiti Pohjanpalo, con Lucioni e Ceccaroni che dovranno essere perfetti ed asfissianti in marcatura, pronti a coadiuvarsi reciprocamente in sede di raddoppio, attenti e puntuali nel gioco aereo, reattivi e lesti sulle palle vaganti. Ceccaroni conosce bene doti e peculiarità del finlandese per aver condiviso con lui proprio l'esperienza professionale con la maglia del Venezia. Pohjanpalo ha creato più di qualche disagio al Palermo di Corini nel campionato scorso, andando in rete sia all'andata che al ritorno e contribuendo alla conquista dell'intera posta in palio della sua squadra contro la compagine rosanero.