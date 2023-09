Palermo, l’ex Lo Monaco: “Sorpreso da frase Corini. Rosa da A, mettere mani avanti…”

"Serie A? L’Inter, anche se non brillando particolarmente sul piano del gioco, ha conseguito ulteriori tre punti ad Empoli e quindi si consolida in testa alla classifica. La Juventus invece conferma, a mio avviso, di non avere un organico capace di puntare al titolo in questa stagione. Serie B? La Sampdoria non è che stia facendo un bel inizio di campionato… troppi punti buttati al vento dalla compagine di Pirlo. Il Cosenza di Caserta ha espugnato il Barbera di Palermo, davvero tanta roba per i calabresi. Ma mi sorprendono invece le dichiarazioni di Corini sull’obiettivo societario dei rosanero, del quarto o quinto posto: il Palermo può puntare al salto di categoria e credo che mettere le mani avanti non serve a nessuno".