Venezia-Palermo, Cordoba: “Vanoli top, insegna ai calciatori. Rosa big, ma noi…”

"Io penso che il punto di forza di questa squadra è che abbiamo un allenatore che sa insegnare a questi ragazzi - perché abbiamo squadra molto giovane - dei concetti fondamentali. Ha tanta fiducia nella sua squadra, lo trasmette e questo vuol dire tanto perché uno come giocatore va in campo e da tutto per l’allenatore. Questa squadra è tosta, sa combattere , sa soffrire , sono tutti aspetti che non avevamo prima e per questo andiamo in tutti i campi cercando la vittoria. E ora abbiamo il Palermo, anche se si gioca in casa con il nostro pubblico che è fantastico perché i tifosi del Venezia sono sempre la forza in più per noi in casa , allora anche per loro dobbiamo fare una partita all’altezza di una squadra importante come il Palermo".