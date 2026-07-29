La diretta dell'amichevole contro l'Iraklis di Mazzarri.
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Il Palermo chiude il ritiro in Santa Cristina Val Gardena affrontando l'Iraklis, formazione della massima serie greca guidata da Walter Mazzarri.
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