La diretta dell'amichevole contro l'Iraklis di Mazzarri.

- Palermo
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Il Palermo chiude il ritiro in Santa Cristina Val Gardena affrontando l'Iraklis, formazione della massima serie greca guidata da Walter Mazzarri.

ECCO QUI LA DIRETTA.

Palermo Iraklis

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