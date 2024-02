Tuttosport: “Palermo, svolta per la A. Corini, Rinaudo ed i segreti del rilancio…”

Poco più di un mese fa, l'obiettivo di centrare la promozione diretta in Serie A pareva irrimediabilmente compromesso. Poi il Palermo di Corini ha perentoriamente cambiato marcia e, dopo una striscia di prestazioni convincenti e risultati importanti, ha decisamente cambiato marcia. Rosanero capaci di scalare la classifica ed accorciare drasticamente il gap dal secondo posto, portandosi ad una sola lunghezza dalla Cremonese e legittimando concrete ambizioni di salto di categoria senza passare dalla lotteria dei playoff. Mosse illuminate e dirimenti in sede di calciomercato invernale, svolta concettuale e cambio di modulo, l'apporto dei nuovi acquisti in grado di spostare gli equilibri con effetto immediato. Tre vittorie consecutive, tredici punti nelle ultime cinque gare, pokerissimo di successi di fila al Renzo Barbera. Venticinque gol nelle ultime dieci giornate, ben sedici nelle cinque vittorie in serie ottenute nel proprio stadio. L'edizione odierna di Tuttosport snocciola i numeri da record e l'ascesa vertiginosa della formazione rosanero, cristallizzando i principali fattori alla base della metamorfosi virtuosa di Brunori e compagni. Bravo Corini a cambiare filosofia ed interpretazione dei match, apportando i giusti correttivi nell'undici titolare e rivedendo l'assetto tattico grazie soprattutto all'approdo in Sicilia di Filippo Ranocchia. Qualità, intensità, ritmo e personalità conferiti tra le linee dall'ex Juventus nel 4-2-3-1 che ha caratterizzato il Palermo nelle ultime uscite, eccellente il lavoro nella finestra invernale della campagna trasferimenti del direttore sportivo, Leandro Rinaudo, che ha definito operazioni in entrata oculate e di livello, funzionali ad implementare cifra tecnica e gamma di opzioni in seno all'organico. Fondamentale anche fisicità, esuberanza e solidità di Diakité sul versante destro del pacchetto difensivo. I nuovi arrivi hanno avuto un riverbero positivo anche sul rendimento degli altri elementi in rosa. Corini, a lungo nell'occhio del ciclone e bersaglio di critiche aspre, non ha mai mollato, continuando a lavorare con fiducia, impegno e massima dedizione. La società ha fatto quadrato attorno al tecnico anche nei momenti apicali della crisi. Oggi il Palermo ha riacceso l'entusiasmo della piazza e torna a sognare la Serie A, sfidando proprio quella Cremonese che la precede di un solo punto in classifica nel big match della ventiseiesima giornata allo stadio Zini. La strada è ancora lunga, ma tutte le dirette concorrenti alla promozione devono adesso fare i conti con un Palermo in straripante condizione psicofisica, pronto a giocarsi tutte le sue carte in questo appassionante rush finale nella regular season del campionato di Serie B.