Ternana-Palermo, Gds: “Big Luperini, freccia Corrado, Lucioni e Falletti. Gli ex…”

Fari puntati sugli ex di turno nella sfida tra Ternana e Palermo nell'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Trasferta in terra umbra molto delicata per la compagine rosanero, che deve necessariamente provare a ripartire di slancio e mettersi alle spalle un mese a dir poco critico sul piano di gioco e risultati. Nonostante la veemente contestazione di gran parte del pubblico nei confronti di squadra e soprattutto operato del tecnico, Il City Football Group ha scelto la linea della stabilità, della pazienza e della coerenza, confermando piena fiducia all'allenatore nativo di Bagnolo Mella. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro sfide di campionato, però, il Palermo non può più sbagliare. La sosta è servita per confrontarsi, guardarsi dentro, cercare di comprendere origini e cause di un'involuzione che ha zavorrato non poco il percorso e le ambizioni di Brunori e compagni in questo frangente. Ternana con il nuovo coach Breda in panchina, reduce dal pari contro lo Spezia al Picco, fere che erano due volte in vantaggio sul campo dei liguri ma non sono riusciti nel blitz esterno. Umbri relegati in fondo alla graduatoria seppur con varie individualità interessanti in organico. Tre hanno vestito in passato la maglia rosanero in momenti e con esiti diversi. Da Gregorio Luperini, jolly di centrocampo protagonista assoluto ed ago della bilancia tattico nel 4-2-3-1 di Silvio Baldini. Corsa, muscoli, assist, gol ed intelligenza tattica, trequartista aggressore ed incursore nella filosofia di calcio del tecnico toscano che ispirò l'esaltante cavalcata nei playoff di Serie C e la promozione del Palermo nel torneo cadetto. Non felice la parentesi di Niccolò Corrado in maglia rosanero, ma il prodotto della cantera dell'Inter è cresciuto in modo esponenziale col trascorrere delle stagioni fino a diventare uno dei laterali mancini più completi, performanti ed ambiti delle big del campionato di Serie B. Grande stima da parte di Corini e Rinaudo e trattativa estenuante questa estate senza lieto fine, con il club di viale del Fante che virò poi improvvisamente su Lund. Luci ed ombre per Falletti nell'anno che precedette il fallimento della vecchia proprietà rosanero, non all'altezza delle aspettative fin qui la sua stagione con la maglia della Ternana con cui ha scritto pagine importanti della sua carriera in passato. Legame forte e particolare per il leader tecnico e carismatico della compagine di Corini, Fabio Lucioni, che ha militato nelle fere dal 2002 al 2008 tra primavera e prima squadra.