Ternana Palermo, Gazzetta dello Sport: “Ok Breda, pari che ampia incertezze Corini”

Cercavano entrambe una vittoria, è venuto fuori un pari che ha chiaramente effetti diversi sul morale delle due squadre. Ternana e Palermo ambivano alla conquista dell'intera posta in palio nel match del Liberati, gli umbri per tenere vive le chances salvezza e lasciare il fondo della classifica, i rosanero per lasciarsi alle spalle il periodo di crisi e rilanciare le proprie ambizioni in chiave promozione. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fornisce una chiave di lettura nitida in merito alla sfida tra Breda e Corini, con il tecnico di Bagnolo Mella che non ha avuto quella tanto paventata svolta in termini di prestazione e risultato dalla sua squadra. Avanti con Lucioni su palla inattiva, tenuta in piedi dalle parate di Pigliacelli, incapace di gestire con lucidità e solidità il vantaggio e non in grado di sfruttare venti minuti di superiorità numerica nel finale per l'espulsione di Corrado. Un canovaccio che ampia le incertezze di Corini, mentre la Ternana può sorridere per il pari ottenuto in rimonta contro una big del campionato cadetto. Prestazione maiuscola anche in dieci per la compagine di Breda che è piaciuta decisamente di più dell'avversario ed ha anche sfiorato il successo conquistando un punto che fa morale. Corini mastica amaro ed il Palermo resta fortemente convalescente sotto ogni punto di vista, nonostante le parole del tecnico a fine gara, classico mantra per indorare la pillola: "Ci abbiamo provato fino alla fine..."