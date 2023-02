SUDTIROL-PALERMO 1-1, LE PAGELLE: DI MARIANO NON INCIDE, SOLERI DECISIVO

1 di 3

DIFESA

di Nicolò Cilluffo

Secondo pareggio consecutivo per il Palermo di Eugenio Corini che, grazie al secondo gol in campionato di Soleri, ha riagguantato il Sudtirol di Bisoli dopo l'iniziale vantaggio firmato Cissé. Nono posto in classifica per Brunori e compagni che distano, adesso, un solo punto dalla zona playoff.

Pigliacelli 6 - Al 5' minuto di partita è già costretto a raccogliere il pallone dal sacco. La palla calciata da Cissé gli passa sopra la testa ma il tiro è potente e da distanza ravvicinata, sarebbe stato complicato anche soltanto abbozzare un intervento. Chiude il suo primo tempo con due parate su Odogwu e cancella definitivamente l'errore dell'andata con una prestazione attenta.

Graves SV - Seconda presenza dal 1' minuto per il difensore danese che è costretto al forfait dopo appena dieci minuti di gioco. In occasione del vantaggio del Sudtirol Odogwu lo sovrasta nel gioco aereo, servendo l'assist per Cissé. Troppo poco per esprimere un giudizio sulla sua prestazione MARCONI(dal 10') 6 Il suo ingresso in campo dà maggior equilibrio alla difesa siciliana. La velocità degli attaccanti del Sudtirol lo mette spesso in difficoltà e all'81' è costretto a spendere un giallo per fermare la corsa di Odogwu.

Nedelcearu 6 - Davanti a sé ha due clienti particolarmente scomodi come Odogwu e Cisse, vere e proprie frecce nell'arco di Bisoli. È protagonista nel gol firmato da Soleri con un assist fortuito che propizia la rete del pareggio rosanero. Tiene botta con il suo fisico e in almeno un paio di circostanze le sue chiusure si rivelano provvidenziali, nonostante dal punto di vista fisico non sia al meglio a causa dell'infortunio rimediato contro il Frosinone nella scorsa giornata.

Mateju 6 - Protagonista al 67' con una chiusura su Carretta che aveva dato il là ad un contropiede pericoloso del Sudtirol. Partita complessivamente ordinata e senza sbavature del difensore ex Brescia.

