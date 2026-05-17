SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catanzaro-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Primo atto della semifinale d'andata tra Catanzaro e Palermo. I rosanero sfideranno i giallorossi al Ceravolo in una sfida che potrà creare più di qualche spunto per il proseguimento dei play-off. La squadra di Inzaghi ha il vantaggio in caso di parità al termine dei 180 minuti, e la gara di oggi diventa quindi ancora più importante

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