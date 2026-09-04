Al termine della sfida tra, vinta 5-2 dai rosanero e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, Alessio Tacchinardi è intervenuto negli studi di. L'ex centrocampista ha scherzato sul rapporto con Filippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra, soffermandosi anche sulla differenza tra i capelli dei due.

«Stavamo scherzando. Giocavo con Taki in area di rigore. Lo sai cos'è? Lui ha scelto il lavoro giusto, perché i capelli sono rimasti neri. Se li tinge, se li tinge!

Uno si mette a fare l'allenatore e diventa come Pipponzaghi, l'altro invece è bello fresco come Taki. Scusa, io penso che Taki, per l'intelligenza calcistica che aveva, l'allenatore avrebbe potuto farlo».