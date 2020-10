Serie C, l’avvertimento di Ghirelli: “Eleven Sports deve darci certezze, saremo intolleranti”

Francesco Ghirelli pretende certezze da parte di Eleven Sports dopo il disastro della settimana scorsa.

Il presidente della Lega Pro si è soffermato sui disagi provocati dalla piattaforma streaming che non ha permesso ai tifosi non solo del Palermo di usufruire del proprio abbonamento. In merito a tale questione sono arrivate le dichiarazioni del numero uno nel corso di un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.

“Per descrivere il mio stato d’animo in maniera chiara dovrei usare parole che non sono opportune… Quindi dico solo questo: entro sabato devono darmi la certezza di aver cambiato piattaforma, di essersi attivati per il risarcimento degli utenti e mi devono dar prova che tutto funzioni alla perfezione. Non tollereremo più questo genere di problematica. In questo momento, con gli stadi pressoché deserti e la paura crescente delle persone di venire contagiate la trasmissione delle gare in tv è l’unico modo che abbiamo per assicurarci di non perdere quello zoccolo di tifosi che da sempre è l’anima del calcio. Soprattutto di uno così fortemente legato al territorio come quello della Serie C”.

