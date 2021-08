Serie C, l’ACR Messina si rinforza: arriva il centravanti Lorenzo Catania

L'attaccante potrebbe essere l'ultimo rinforzo di questa sessione di calciomercato estivo

Il campionato di Serie C si è aperto questo fine settimana, con tre siciliane impegnate.

Le tre compagini hanno raccolto tre punteggi diversi, il Palermo si è imposto per 2-0 contro il Latina, il Messina ha pareggiato 4-4 con la Paganese dopo aver scialacquato un vantaggio consistente e infine il Catania si è arreso a un Monopoli molto centrato. La seconda giornata di Lega Pro metterà in mostra il primo derby di Sicilia, con i messinesi e i rosanero che si sfideranno a Vibo Valentia, in virtù dell'indisponibilità dello stadio "Franco Scoglio" di Messina