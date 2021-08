ACR Messina-Palermo, niente derby al “Franco Scoglio”: si giocherà a Vibo Valentia

Il tanto atteso derby tra ACR Messina e Palermo non potrà essere disputato nello stadio di casa dei giallorossi. E' arrivata l'ufficialità

⚽️

A poche ore dall'avvio di campionato del Palermo di Giacomo Filippi è arrivata l'ufficialità che il derby tra i rosanero e l'ACR Messina - in programma per sabato 4 settembre alle ore 17.30 - non verrà disputato tra le mura amiche dei peloritani bensì presso Vibo Valentia.

Dal "Franco Scoglio" al "Luigi Razza" dunque. Sarà comunque una grande festa per tutto lo sport siciliano ma, di certo, resta il rammarico della tifoseria giallorossa di non poter sostenere da vicino i propri beniamini. L'unica gara che il Palermo ha disputato a Vibo Valentia la scorsa stagione agonistica è terminata zero a zero ma, a quei tempi, ad intralciare il cammino dei rosa fu la Vibonese.

L'ACR Messina di Salvatore Sullo ha sprecato una ghiotta occasione all'esordio in C contro la Paganese. La compagine giallorossa, infatti, ha visto sfuggire dalle proprie mani tre punti pesantissimi reo remuntada clamorosa dei padroni di casa. Il gol del pari è stato siglato da Castaldo al minuto novantacinque dopo che i peloritani avevano ben tre reti di vantaggio rispetto agli avversari (4-4 il finale).

Quest'oggi l'esordio del Palermo in casa contro il Latina e poi sarà derby alla seconda giornata del Girone C di Serie C.