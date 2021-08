Luperini-Mediagol: “Acr Messina? Tutte le partite come finali. I gol arriveranno”

L'intervista esclusiva rilasciata dal centrocampista del Palermo, Gregorio Luperini, ai microfoni di Sport Mediagol

E' una delle colonne portanti del Palermo che ha trionfato per 2-0 nell'esordio casalingo del Girone C di Serie C contro il Latina . Gregorio Luperini è uno dei tasselli più importanti del mosaico a disposizione del tecnico Giacomo Filippi , con compiti di interdizione ed inserimento assegnategli dall'allenatore nativo di Partinico nella zona nevralgica del rettangolo verde. Intervistato ai microfoni di Sport Mediagol, il numero 17 rosanero ha tracciato un bilancio relativo al pre-campionato, parlando del contributo, anche in zona gol, che lo stesso centrocampista potrà dare alla squadra.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Luperini, incentrate anche sulla prossima sfida di campionato che opporrà il Palermo all'ACR Messina, in quello che sarà il primo derby stagionale per gli uomini di Filippi. "Abbiamo fatto un ottimo ritiro ed una buona preparazione, stiamo bene fisicamente e siamo molto contenti di questo. Non pensiamo più all'anno scorso, siamo concentrati solo sulla nuova stagione perchè tornare al passato non avrebbe senso. Gol? Non faccio promesse ai tifosi, ma da quando gioco ho sempre segnato. Darò tutto e sono sicuro che se gioco con serenità e tranquillità i gol arriveranno di conseguenza. Siamo partiti bene e bisogna pensare solo a questa nuova stagione che è iniziata nel migliore dei modi. Il derby contro l'ACR Messina? Non abbiamo ancora preparato nulla, da oggi pomeriggio ci concentreremo sulla sfida contro il Messina. Per noi tutte le partite sono delle finali e quindi daremo il massimo per fare bene", ha concluso.