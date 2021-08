Palermo, l’asso di Filippi: Luperini studia da protagonista e sogna la Serie B

Il centrocampista del Palermo si candida per una maglia da titolare ed un ruolo da protagonista al fianco di Francesco De Rose

Costituisce un punto fermo in zona nevralgica nel progetto tecnico di Giacomo Filippi. Gregorio Luperini si appresta a vivere la sua seconda stagione in rosanero. Pedina inamovibile ed in cima alle gerarchie del tecnico originario di Partinico, il numero 27 si candida per una maglia da titolare ed un ruolo da protagonista al fianco di Francesco De Rose.

Per il centrocampista toscano è stata certamente una stagione travagliata, quella appena conclusa. L'arrivo in Sicilia ad ottobre, senza preparazione sulle gambe, dopo il fallimento del Trapani ed una lunga trattativa, con il classe 1994 finito nel mirino di diverse squadre di Serie B. La positività al Covid-19 che ne ha condizionato e compromesso la condizione psico-fisica, colpendolo in forma violenta e lasciando non pochi strascichi. Un campionato caratterizzato da alti e bassi. Luperini ha fatto fatica a trovare brillantezza. Eppure, ha terminato la stagione in crescendo, mettendo in mostra anche le sue doti in fase realizzativa.

D'altra parte, si tratta di un centrocampista che in Serie C può fare la differenza. Abile nel gioco aereo, prezioso per la sua fisicità e per i tempi di inserimento, Luperini ha manifestato una certa confidenza con il gol. Sono sei, infatti, le reti messe a segno dall'ex Trapani in trentasei presenze nel corso dello scorso campionato, cinque durante la regular season, una ai playoff. Uno score sicuramente migliorabile. Abilità messe in evidenza soprattutto nei tre anni alla Pistoiese, dove ha realizzato ben sedici gol. Qualità evidenziate anche in occasione delle amichevoli pre-campionato, con la doppietta contro il Potenza e la prestazione offerta. Segnali incoraggianti verso l'inizio della nuova stagione.

Nato a Pisa e cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Luperini è stato acquistato nel 2015 dalla Juventus dopo un prestito al Pontedera. Senza mai entrare nel mondo bianconero, però. "Diciamo che ci sono finito per sbaglio, avevo fatto una buona annata al Pontedera, hanno preso il mio cartellino e l’hanno girato in prestito alla Pro Vercelli. Rammarico? Assolutamente no. La mia Juventus è il Palermo, ho tre anni di contratto è voglio centrare traguardi importanti", aveva dichiarato il centrocampista in un'intervista rilasciata ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". E conquistare la Serie B con il Palermo sarebbe uno di questi.

Nonostante quest'anno la società di viale del Fante abbia ricevuto sondaggi e richieste da parte di club che militano in Serie B e C per il cartellino di Luperini, la dirigenza rosanero non ha mai pensato di sacrificarlo, con Filippi (e i tifosi) che si aspettano tantissimo da lui.