Serie B, Rino Foschi: “Cremonese in pole per la A, poi Palermo e due big. Blin…”

"Per la promozione in Serie A se la giocheranno Cremonese, Sassuolo, Sampdoria e Palermo. I grigiorossi hanno un presidente che non bada a spese, partono certamente favoriti. Affari interessanti in sede di calciomercato? Blin è un buon acquisto per il Palermo, come Coda e Tutino per la Sampdoria e Vandeputte per la Cremonese. Le prime partite di Coppa Italia contano il giusto, è ancora presto per dare giudizi. L’ultima settimana di mercato magari ci saranno ancora dei colpi sorprendenti".