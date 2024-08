Palermo, Gazzetta dello Sport: “Parma opaco, Dionisi vola con super Gomis e Insigne”

Edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che fotografa il match del Tardini tra Parma e Palermo che ha visto prevalere con merito la formazione di Dionisi, decretando così l'eliminazione dei ducali dalla Coppa Italia. La rosea sottolinea la giornata opaca della squadra di Pecchia, meno brillante ed aggressiva del consueto in virtù della performance di assoluto spessore dei rosanero di Dionisi. Palermo che si è fatto preferire per coralità, intensità ed organizzazione in entrambe le fasi di gioco, sorretto da una prestazione top di Gomis, protagonista di almeno tre interventi prodigiosi. Dirimente quello sfoderato dall'ex portiere di Torino e Rennes al quarto d'ora, quando ha respinto il rigore calciato da Man tenendo il punteggio in equilibrio. Palermo audace e capace di ribattere ai crociati colpo su colpo, in vantaggio nel recupero della prima frazione grazie ad una lodevole giocata di Insigne, mancino secco da posizione defilata dopo uno schema su corner ben concertato con Diakitè. Anche nella ripresa il Palermo ha rischiato praticamente poco o nulla, il Parma è apparso sterile e macchinoso, l'uscita di Bonny ha ulteriormente ridotto il già esiguo indice di pericolosità di Estevez e compagni. Quando Circati ha trovato la zuccata da corner in pieno recupero, ci ha pensato ancora una volta Gomis a compiere una parata bella e decisiva. Compagine di Dionisi che esordisce brillantemente sul piano del gioco e del risultato in una competizione ufficiale, guadagnandosi l'accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia dove incrocerà il Napoli di Antonio Conte: appuntamento il prossimo venticinque settembre al Maradona. Intanto venerdì 16 agosto si va a Brescia, per Brunori e compagni sarà già campionato.