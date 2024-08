Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “No Hasa e terzino sinistro, Ferrari…”

Le strategie di mercato in casa Palermo dopo il successo sul Parma in Coppa Italia ed a pochi giorni dall'avvio del campionato di Serie B

Crescono entusiasmo, autostima e fiducia a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B 2024-2025. Palermo che gioca una gara di livello ed elimina il Parma dalla Coppa Italia, regalandosi una sfida stimolante e suggestiva nell'iconica cornice del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Identità, automatismi, personalità, rosanero audaci ed al contempo solidi sul manto erboso dell'impianto emiliano. Un Palermo che ha sfoderato coesione e coralità, trasponendo sul terreno di gioco dettami e principi impartiti da Dionisi in sede di preparazione estiva L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul rush finale della sessione estiva di calciomercato, ribadendo che il club di viale del Fante non cercherà un esterno basso mancino che possa fungere da alternativa a Lund. Buttaro, Pierozzi e lo stesso Ceccaroni vengono ritenuti profili adattabili in quel ruolo, piuttosto dirigenza ed area tecnica si concentreranno su un nuovo innesto al centro della difesa ed un attaccante duttile ma strutturato. Con l'arrivo di Verre il mercato a centrocampo può dirsi chiuso, il giovane classe 2004 della Juventus, Luis Hasa, nn arriverà alla corte di Dionisi. Vasic e Saric viaggiano verso la conferma. Resta viva la pista Ferrari in difesa, ex Sasssuolo svincolato e stimato dal tecnico toscano. Un nuovo tassello in retroguardia comporterebbe la partenza di uno tra Graves e Peda.