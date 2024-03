Palermo, ex ds Foschi: “Chances Serie A dei rosa? Non faccio mago, sono preoccupato”

A Palermo ha legato gran parte della sua parabola manageriale, rendendosi protagonista ed artefice dei fasti dell'era targata Maurizio Zamparini e vivendo anche il periodo più buio della vecchia proprietà poi culminato nel fallimento del 2019 con la nefasta gestione Arkus Network. Rino Foschi ama profondamente la città, il club ed i colori rosanero e segue ancora con passione le vicende della compagine guidata da Eugenio Corini, leader in campo e capitano del suo Palermo che faceva sognare i tifosi incantando in Italia ed in Europa. L'ex ds della società di viale del Fante ha analizzato il momento critico di Brunori e compagni, reduci da quattro punti in cinque match e ben tre ko nelle ultime quattro sfide di campionato, in un'intervista concessa al Giornale di Sicilia.

"Ci sono stati degli alti e bassi dovuti a tante cose. Nelle ultime partite la squadra ha avuto qualche difficoltà e non tutto ha funzionato bene. La squadra per me resta buona, ma ha alternato buone prestazioni ad alcune deludenti, come l’ultima in casa contro il Venezia che è una squadra molto forte, sottovalutata ad inizio torneo. È stata una partita giocata male, persa in un modo strano. Io resto positivo, stimo molto Corini e il lavoro che ha fatto la società in sede di calciomercato con Rinaudo. La B è un campionato particolare. Bisogna avere tanta fiducia e il pubblico non deve mollare. Sono convinto che questa squadra può fare molto meglio. Chances nei playoff? Se avessimo fatto questa intervista qualche settimana fa sarei stato molto più sereno, adesso ho qualche dubbio. Le ultime prestazioni mi hanno lasciato qualche dubbio. Un risultato negativo con il Venezia, con quella prestazione, non ci voleva, perché era una concorrente diretta. Non voglio fare il mago, ma sono un po’ preoccupato".