Serie B, Meluso: “Dionisi top, ma Palermo non è Sassuolo. Io ds rosa? Vi dico…”

Ospite d'eccezione a "B-Talk" format a cura della redazione di Pianeta Serie B: Mauro Meluso, ex direttore sportivo, tra le altre, di Lecce e Napoli. L'esperto e qualificato dirigente analizza la dimensione dell'ambizioso Palermo targato CFG nell'attuale campionato cadetto. Di seguito le sue dichiarazioni: “Palermo? Anche se mi avessero contattato, non lo rivelerei perché sarebbe scorretto. Ho avuti diversi contatti in Serie B ma non ho accettato. Il Palermo non è partito benissimo: ha cambiato DS e ha cambiato allenatore, un tecnico che io stimo tanto come Dionisi. Quando guidava l’Imolese in Lega Pro ed io ero dirigente a Lecce lo seguimmo per una settimana. Lui sa bene che mi piace tantissimo. Mi auguro che riesca a superare le problematiche che una grande piazza può avere: un conto è allenare il Sassuolo e uno il Palermo. Non lo dico per sminuire le altre realtà ma il Palermo è una realtà tra le prime cinque in Italia. Le tensioni che ci sono a Palermo ci sono in poche altre parti d’Italia. Il calcio è uguale a tutte le latitudini e come diceva un grande maestro che ho avuto come Zeman la porta è lì e bisogna attaccare”.