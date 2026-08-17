Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com facendo il punto sulle principali squadre di Serie A e B. Tra i temi affrontati anche il Palermo, indicato tra le principali candidate alla promozione grazie alla qualità della rosa e all'esperienza di Filippo Inzaghi.

Dove può arrivare questa Fiorentina?

Chi è favorito per la vittoria del campionato?

Chi farà ancora il colpo di mercato?

E in Serie B?

"Dalla campagna acquisti condotta, penso che l'Europa sia il traguardo minimo.""L'anno scorso, per rispetto alla società e alla squadra che aveva vinto la stagione precedente, avevo messo un minimo avanti il Napoli sulle altre. Oggi l'Inter è favorita per lo stesso motivo. Credo che sarà una lotta a due con gli azzurri ancora una volta.""Credo che la Juventus non abbia ancora finito il mercato.""Già l'anno scorso ci si aspettava qualcosa in più dal Palermo, quest'anno credo sia impossibile non pensare alla promozione: ha mantenuto un organico competitivo e l'allenatore è esperto. Vedo i rosanero in prima linea. Ci sono anche altre squadre come il Pisa, la Cremonese e il Verona che possono fare cose importanti. Poi, si sa, la B è sempre bella ed entusiasmante."