I convocati del Lecce per la sfida di Coppa Italia di domani.

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Il Lecce ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco per la sfida contro il Palermo, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. La gara è in programma lunedì 17 agosto 2026 alle ore 21:15 al Renzo Barbera.

Ecco la lista completa dei convocati:

30. Falcone 12. Lupo 33. Penev

25. Gallo 4. Gaspar 18. Jean 3. Ndaba 44. Tiago Gabriel 17. Veiga

29. Coulibaly 8. Fofana 16. Gandelman 28. Gorter 77. Kaba 14. Maleh 79. Ngom

22. Esteban 69. Geubbels 34. Laerke 11. N’Dri 50. Pierotti 9. Štulić

Di Francesco

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