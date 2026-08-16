Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla preparazione, sulle difficoltà della gara del Renzo Barbera, sul mercato e sulle scelte di formazione.

A che punto è il Lecce dopo il lavoro svolto durante la preparazione?

Che Palermo si aspetta? Quali saranno le principali difficoltà della sfida?

Ci saranno novità tattiche rispetto alla scorsa stagione?

"Abbiamo lavorato veramente intensamente tutto questo periodo. Abbiamo cercato di rinforzare le conoscenze dell'anno precedente, mettendoci anche qualcosa di nuovo dal punto di vista generale, sia in fase offensiva che difensiva. Principalmente in fase offensiva abbiamo lavorato per diversificare alcune situazioni e cambiare, specialmente nella costruzione delle dinamiche all'interno della squadra. Per il resto, come sapete, siamo ancora una squadra non definita e non definitiva: stiamo aspettando gli acquisti finali. Nello stesso tempo, però, la squadra ha lavorato con grande attenzione, applicazione e desiderio di essere pronta a questa sfida sicuramente non facile contro una delle favorite per il campionato di Serie B come il Palermo.""Tutti parlano pensando al campionato, ma credo che il risultato sia importante anche in questa gara, per arrivare al meglio alla stagione e anche come mentalità. Si gioca sempre per portare a casa un risultato positivo e noi cercheremo di farlo, sapendo che troviamo un ambiente non facile. Avremmo voluto giocare in casa, non è successo e siamo costretti ad andare in trasferta. In questo saranno più favoriti loro, avendo un grande pubblico dalla loro parte. Mi dispiace anche per i nostri tifosi perché avremmo voluto fare la prima in casa, ma ci stiamo preparando adeguatamente a una sfida molto difficile, su un campo ostico, contro un allenatore esperto e una squadra che ha qualità importanti e che, per la rosa dei giocatori che ha, c'entra poco con la Serie B. Sarà una bella sfida e cercheremo di fare del nostro meglio.""Questa squadra, anche in base agli avversari, si muoverà in un modo in fase offensiva e in un altro in fase difensiva. I due sistemi di gioco che abbiamo adottato sono stati il 4-3-3 e il 4-2-3-1 durante il precampionato e lo faremo anche in campionato, in base agli avversari. La novità maggiore è stata quella di aver messo in mezzo Pierotti, che però, anche per necessità e per la situazione degli esterni, con molta probabilità partirà da esterno più che da interno. In base agli uomini a disposizione cercherò di mettervi il vestito migliore da indossare. Per questo cambierà, ma rimarrà sempre una linea a quattro dietro. Per il resto valuteremo anche in base alle caratteristiche e alle situazioni della gara."